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Гжегож Крыховяк: «Неясно, почему мы так начали второй тайм»

00:48
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после завершения матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) не смог объяснить, почему московская команда неудачно начала второй тайм.

— Второй тайм начался с того, что они забили два гола. Неясно, почему мы так начали тайм, почему совершили такие ошибки. Мы же свои моменты не забили.

— Все моменты были у вас.

— Да, я мог сыграть еще лучше в атаке. Но и Облак — тоже хорош. (Александр Рогулев)

Локомотив — Атлетико

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