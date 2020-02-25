Гвардьола считает, что его команде нужна удача в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, чего он ожидает от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

— Мы должны быть сильными, должны играть классно, но одновременно нам необходима удача, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — С нашим игровым рисунком и с нашим планом на игру нужна предельная концентрация, плюс, хотелось бы немного везения.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.