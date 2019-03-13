Гвардьола рассказал, за кого будет болеть в матче "Бавария" - "Ливерпуль"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0) рассказал, за кого будет болеть в матче "Бавария" - "Ливерпуль". Команды сыграют в среду, 13 марта.

- Кого бы я хотел видеть в четвертьфинале - "Баварию" или "Ливерпуль"? Я хочу "Баварию", - цитирует официальный сайт УЕФА Гвардьолу. - Я являюсь частью этого клуба. Я люблю Мюнхен. Я люблю "Баварию". У меня там много друзей.