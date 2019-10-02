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Гвардьола отметил, что загребское «Динамо» очень хорошо защищалось

08:48
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола — о матче с загребским «Динамо» (2:0) в Лиге чемпионов.

— «Динамо» очень хорошо защищалось. Даже когда мы забили, защитник был рядом, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. Я не ожидал, что они сыграют так глубоко. Они ни разу не ударили в створ ворот, за исключением одного или двух стандартов. Но в защите они играли очень хорошо. Они выигрывали единоборства и все время предугадывали наши действия. Они заслуживают большого уважения. Вот почему это была невероятная битва.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/liga-chempionov-sezon-2019-2020-gruppovoy-turnir-2-y-tur-1-i-2-oktyabrya-onlayn-translyacii-igr-raspisanie-i-rezultaty-matchey-1593168/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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