"Губки бантиком". Ван Дейк поцеловал Кубок чемпионов. Видео

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк поцеловал Кубок европейских чемпионов. Его команда в финале Лиги чемпионов обыграла "Тоттенхэм" (2:0).

Голландский футболист был признан лучшим игроком матча. Голы в составе победителей забивали Мохамед Салах и Дивок Ориги.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр