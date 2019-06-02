04:44 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

"Губки бантиком". Ван Дейк поцеловал Кубок чемпионов. Видео

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Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк поцеловал Кубок европейских чемпионов. Его команда в финале Лиги чемпионов обыграла "Тоттенхэм" (2:0).

 

Голландский футболист был признан лучшим игроком матча. Голы в составе победителей забивали Мохамед Салах и Дивок Ориги.

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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