Гонсало Игуаин: «Победа на «Байером» приблизила «Ювентус» к выходу из группы»
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин после победы над «Байером» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что рад забитому голу. Также он поблагодарил фанатов за признание.
— Мы здорово сыграли, проявили решительность, которая необходима в таких матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Игуаина. — Я рад забитому голу и показанной игре. Меня впечатлило, что болельщики аплодировали стоя — всегда приятно, когда ты получаешь признание. Это победа приблизила нас к выходу из группы, хотя мы знаем, что нам предстоит еще много работать.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027055/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур