«Головой и сердцем уже в классико». Рамос прокомментировал поражение «Реала» от «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Серхио Рамос после поражения в первом матче 1/8 финала турнира Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (1:2) отметил, что настраивается на победу в ближайщем «классико» против «Барселоны».

— После очень тяжелой ночи я вижу два варианта: мы можем думать о вчерашнем поражении или работать на завтрашнюю победу, — написал Рамос. — Я выбираю последнее. Головой и сердцем уже в «классико».

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится 1 марта в 23.00 по московскому времени.