«Головой и сердцем уже в классико». Рамос прокомментировал поражение «Реала» от «Манчестер Сити»
Защитник «Реала» Серхио Рамос после поражения в первом матче 1/8 финала турнира Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (1:2) отметил, что настраивается на победу в ближайщем «классико» против «Барселоны».
— После очень тяжелой ночи я вижу два варианта: мы можем думать о вчерашнем поражении или работать на завтрашнюю победу, — написал Рамос. — Я выбираю последнее. Головой и сердцем уже в «классико».
Матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится 1 марта в 23.00 по московскому времени.
Despu?s de una noche muy dura, veo dos opciones: podemos pensar en la derrota de ayer o trabajar para la victoria de ma?ana. Yo elijo lo segundo. Cabeza y coraz?n ya en el Cl?sico. #HalaMadrid— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 27, 2020
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