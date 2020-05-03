Гол Зидана в ворота «Байера» признан лучшим в истории Лиги чемпионов. Он удивительно хорош

France Football составил рейтинг лучших голов в истории Лиги чемпионов.

На первом месте расположился гол полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в финале турнира сезона-2001/02 в ворота «Байера» (2:1). Француз с лета пробил в ближний угол ворот Ханса-Йорга Бутта.

Второе место у полузащитника «Фиорентины» Мауро Брессана и его мяча в ворота «Барселоны» в 1999 году.

Замкнул тройку гол форварда Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в сезоне-2017/18.

«У меня ни разу больше не получилось так ударить, даже на тренировках». Великий гол Зидана в финале Лиги чемпионов