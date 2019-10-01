Гол Стерлинга помог «Манчестер Сити» одержать победу над загребским «Динамо»

«Манчестер Сити» дома обыграл загребское «Динамо» (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе «горожан» отличились нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Фил Фоден.

Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы с 6 очками лидирует в турнирной таблице группы С. «Динамо» — 3 балла и второе место.

Лига чемпионов

Группа C

«Манчестер Сити» (Англия) — «Динамо З» (Хорватия) — 2:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 66 (1:0). Фоден, 90+5 (2:0).

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Отаменди, Менди, Жоау Канселу, Сильва (Фоден, 90+1), Фернандинью, Гюндоган, Эрнандес, Агуэро (Габриэл Жезус, 89), Махрез, Бернарду Силва (Стерлинг, 56).

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Теофиль-Катрин (Гавранович, 76), Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро, Петкович (Атьемвен, 83), Оршич (Гояк, 62), Ольмо.

Предупреждения: Жоау Канселу, 19. Перич, 69. Фернандинью, 90+4.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

1 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».

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