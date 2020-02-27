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Гол «Реалу» стал для Де Брейне 50-м в составе «Манчестер Сити»

01:00
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отметился голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). Этот забитый мяч стал для бельгийца 50-м в составе «горожан».

Реал — Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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