Гол Косты в ворота «Локомотива» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на своем поле уступил «Ювентусу» со счетом 1:2. Решающий мяч в добавленное ко второму тайму время забил нападающий туринцев Дуглас Коста.

Этот мяч был признан лучшим в прошедшем туре Лиги чемпионов.

? Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019

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