Гол Икарди принес «ПСЖ» победу над «Галатасараем»
В матче группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» принимал «ПСЖ». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Единственный гол забил нападающий парижан Мауро Икарди.
Лига чемпионов
Группа A
«Галатасарай» (Турция) — «ПСЖ» (Франция) — 0:1 (0:0)
Гол: Икарди, 52.
«Галатасарай» (Турция): Муслера, Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Эмер Байрам, 77), Беланда (Фегули, 62), Донк, Н`Зонзи, Сери, Бабел (Андоне, 64), Фалькао.
«ПСЖ» (Франция): Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс, Гей, Верратти, Сарабия (Шупо-Мотинг, 70), Икарди (Мбаппе, 61), Ди Мария (Эррера, 83).
Предупреждения: Икарди, 7. Ди Мария, 80. Маркан, 86. Эррера, 90+3.
Судья: Марчиняк (Польша).
1 октября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».
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