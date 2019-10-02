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Гнабри — первый автор покера во втором тайме в истории Лиги чемпионов

00:18
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«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2). Нападающий мюнхенцев Серж Гнабри забил 4 гола во втором тайме. Как сообщает пресс-служба турнира, он стал первым игроком в истории турнира, оформившим покер во второй половине встречи.

Тоттенхэм Хотспур — Бавария

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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