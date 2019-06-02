Глен Ходдл: "Если за такое давать пенальти", их будет по 100 за игру"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Глен Ходдл считает, что арбитр Дамир Скомина не должен был назначать пенальти в ворота лондонцев в финальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:2)
– Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти, – цитирует Ходдла BBC. – Сиссоко бежал назад, указывал партнёру рукой на игрока соперников, как бы говоря: "Опекай его". Если бы он пытался остановить передачу, поднял бы обе руки вверх. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по 100 за игру.
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