Главный тренер «Лиона» выделил Дзюбу в составе «Зенита»

Главный тренер «Лиона» Силвинью на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Наш соперник — далеко не самый простой, — начал тренер. — Мы хотим выиграть, но все хотят выйти из группы. Нам нужно подготовиться как можно лучше и мы постараемся сыграть лучше. Мы знаем, что «Зенит» редко пропускает и очень хотим как можно быстрее начать матч. Это будет трудная игра, нам понадобится поддержка болельщиков. Если матч будет динамичным, у нас появится намного больше шансов выиграть.

— Вы знаете Дугласа Сантоса. Что можете сказать о нем?

— Я работал с ним. Дуглас еще молод, но растет. Думаю, для него было трудно играть в бундеслиге. Мы видим, что Дуглас может играть на разных местах, в том числе справа в обороне. Мне кажется, лучше всего ему слева в защите.

— В «Зените» хорошая защита. Что вы знаете о ней?

— У «Зенита» быстрые защитники, они любят перехватывать мячи, хорошо действуют по позициям. Дзюба не только сильный игрок, он хорошо играет ногами, прессингует. «Зенит» — в лидерах чемпионата. Мы постараемся обыграть «Зенит», но это будет очень трудно.

— Как много матчей «Зенита» вы посмотрели?

— Мы видели много матчей «Зенита» — и победные, и те, в которых он проигрывал. Все решат 90 минут. Мы подготовились к сопернику, но главное — что будут делать игроки, их передвижения и технические качества. Это самое главное. (Гоша Чернов)

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