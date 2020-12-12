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Главный тренер «Лейпцига» рассказал, с кем хочет встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

09:47
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал, на какую команду он хочет попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Я всегда слушаю гимн соперника, когда готовлюсь к матчу с ним, — приводит Marca слова Нагельсманна. — У «Реала» и «Ювентуса» приятные гимны, я даже могу исполнить их, хотя не очень хорошо знаю испанский и итальянский. Так что я хотел бы попасть на одну из этих двух команд.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14 декабря.

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