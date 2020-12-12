Главный тренер «Лейпцига» рассказал, с кем хочет встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал, на какую команду он хочет попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов.
— Я всегда слушаю гимн соперника, когда готовлюсь к матчу с ним, — приводит Marca слова Нагельсманна. — У «Реала» и «Ювентуса» приятные гимны, я даже могу исполнить их, хотя не очень хорошо знаю испанский и итальянский. Так что я хотел бы попасть на одну из этих двух команд.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14 декабря.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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