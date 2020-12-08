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Главный тренер «Брюгге» Клеман: «Лацио» очень силен на контратаках и может оказаться перед вашими воротами за две-три передачи»

03:27
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Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Лацио».

«Они очень сильны на контратаках и могут оказаться перед вашими воротами за две-три передачи. Они очень эффективны. Я хорошо знаю эту группу игроков, дополнительная мотивация нам не нужна. Мы можем написать историю и хотим все больше и больше. Таков менталитет нашей команды с первой игры», — приводит слова Клемана официальный сайт УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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