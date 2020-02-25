Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик? перед матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» оценил шансы своей команды на победу в турнире. Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

— Матчи для начала нужно сыграть, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Флика. — У нас команда невероятно высокого уровня. В течение последних месяцев это было доказано во многих матчах. Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу — так что сейчас в фокусе «Челси». Я надеюсь, что по итогам обоих матчей мы выйдем в четвертьфинал. Посмотрим, что будет.