Гилмор: «В «Челси» есть конкуренция, и это хорошо»
Полузащитник «Челси» Билли Гилмор на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.
— Как вам возвращение после травмы?
— Это было длительное время вне игры, я очень рад вернуться и опять играть.
— Команда поменялась по сравнению с прошлым сезоном. Тяжело попасть в состав?
— Да. Команда очень хорошая, поменялся состав. Хорошо, что есть конкуренция.
— Новые игроки в команде — вы рады, что их так много? Это помогает совершенствоваться?
— Конечно, это хорошие игроки, и в атакующей линии много изменений. Я рад вернуться в команду и снова играть.
— Каково это — сделать такой прорыв в прошлом сезоне, а потом выбыть из-за травмы?
— Начало было отличное для меня, а травма... это случается. Я очень старался вернуться в команду. Фрэнк был добр ко мне, поддерживал меня. Я просто должен вернуться и снова заиграть.
(Екатерина Потапова)
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