Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гильерме рассказал об ошибке в матче с «Ювентусом»

7 ноября 2019, 20:14
Теги:

Голкипер «Локомотива» Гильерме объяснил свою ошибку в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Москве (1:2). На 4-й минуте голкипер выронил мяч между ногами после удара со штрафного Криштиану Роналду, после чего его внес в ворота Аарон Рэмси — и гости открыли счет.

— Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают, — признал Гильерме на презентации формы сборной России. — Самое главное, что команда не чувствовала от этого негатива. Мы очень хорошо отреагировали (на гол), показали себя единым целым.

Это была техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч. Посмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз. (Евгений Белоусов)

Опрос

проголосовало: 6461
Все опросы
Выйдет ли «Локомотив» в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир