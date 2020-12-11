Гильерме и Сафонов — в тройке по числу сейвов в Лиге чемпионов
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал лучшим по числу сейвов в групповом турнире Лиги чемпионов. На его счету 27 отраженных ударов.
Примечательно, что в тройку вошли сразу два российских голкипера. Второе место занял голкипер «Локомотива» Гильерме (25 сейвов), а третьим стал Матвей Сафонов из «Краснодара» (24 сейва).
«Локо» занял последнее место в своей группе и закончил выступления в нынешнем еврокубковом сезоне. «Краснодар» стал третьим и пробился в 1/16 финала Лиги Европы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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