«Гент» прошел «Рапид» и сыграет с киевским «Динамо» за право выступать в Лиге чемпионов

В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Гент» победил венский «Рапид» (2:1).

В составе победителей отличились Никлас Дорш и Роман Яремчук. У гостей забил Демир Юсуф. Соперником «Гента» в заключительном, четвертом раунде отбора станет киевское «Динамо».

На этой стадии соперники уже проведут два матча. Игры четвертого раунда пройдут 22-23 и 29-30 сентября.

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

«Гент» (Бельгия) — «Рапид» Вена (Австрия) — 2:1 (1:0)

Голы: Дорш, 36 (1:0). Яремчук, 59 — с пенальти (2:0). Демир, 90+3 (2:1).

«Гент»: Руф, Арсланагич, Фортуна, Нгаде-Нгаджюи, Кастро-Монтес, Кумс, Дорш (Оджиджа-Офоэ, 63), Овусу, Чакветадзе (Безус, 60), Яремчук (Кляйндинст, 89), Депуатр.

«Рапид»: Штребингер, Хофманн, Граймль, Стойкович, Улльманн, Мург, Фунтас, Любичич, Аразе (Демир, 72), Петрович (Граховац, 87), Кара (Китагава, 86).

Предупреждения: Хофманн, 5. Аразе, 22. Фунтас, 85. Демир, 90+1.

Судья: Экберг (Швеция).

15 сентября. Гент. Стадион «Геламко Арена».