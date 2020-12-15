Газинский рассказал о конфликте с Кайо во время матча с «Севильей»
15 декабря 2020, 03:43
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал спор с одноклубником Кайо во время матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).
«Конфликт с Кайо? Мы потом поговорили после матча, я ему донес, что хотел сказать на футбольном поле, он меня неправильно понял. Это игровые моменты, которые случаются с каждым», — сказал Газинский в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Краснодар» в групповом турнире ЛЧ набрал пять очков и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с загребским «Динамо». Игры пройдут 18 и 25 февраля, российский клуб первую встречу проведет на своем стадионе.
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