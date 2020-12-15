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Газинский определил самые тяжелые матчи для «Краснодара» в этом сезоне

15 декабря 2020, 02:49
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский считает, что самые тяжелые матчи у «быков» были на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Самые тяжелые матчи? Сюда можно отнести все встречи, что были в Лиге чемпионов — и против «Челси», и против «Севильи», и против того же «Ренна». Там другой уровень, если сравнивать с Россией, подбор футболистов и их качество выше, поэтому нам приходилось тяжело», — сказал Газинский в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Краснодар» в групповом турнире ЛЧ набрал пять очков и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с загребским «Динамо». Игры пройдут 18 и 25 февраля, российский клуб первую встречу проведет на своем стадионе.

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