Гари Невилл: "Ливерпулю" лучше проиграть "Баварии" в Лиге чемпионов"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал "Ливерпуль" пожертвовать Лигой чемпионов ради победы в чемпионате Англии.

– Всегда полагал, что "Ливерпулю" для победы в премьер-лиге нужно освободить календарь, – цитирует Невила Metro. – Да-да, я имею в виду именно это: им нужно проиграть "Баварии". Это похоже на безумие: выйти на матч, чтобы проиграть. Но я на самом деле думаю, что это пойдет "Ливерпулю" на пользу.

В таком случае их игроки будут свежими и подготовленными к оставшейся части сезона. "Манчестер Сити" еще предстоит четвертьфинал, а возможно, и полуфинал Кубка Англии. "Ливерпуль" мог оторваться на четыре или пять очков, но они этого не сделали. Так что дополнительный отдых был бы их преимуществом.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионом между "Ливерпулем" и "Баварией" завершился вничью (0:0). Ответная игра состоится 13 марта в Мюнхене.