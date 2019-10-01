«Галатасарай» — «ПСЖ»: составы команд. Мбаппе — в запасе
1 октября 2019, 21:00
Стали известны составы «Галатасарая» и «ПСЖ» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Лидер атак парижан Кильян Мбаппе начнет встречу на скамейке запасных, а самый дорогой футболист мира Неймар пропускает игру из-за дисквалификации.
«Галатасарай»: Муслера — Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо — Донк — Беланда, Н'Зонзи, Сери, Бабел — Фалькао.
Запасные — Окан Коджук, Шенер Езбайраклы, Адем Бюйюк, Сельчук Инан, Эмер Байрам, Андоне, Фегули.
«ПСЖ»: Навас — Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат — Гей, Маркиньюс, Верратти — Сарабия, Икарди, Ди Мария.
Запасные — Рико, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотинг, Кюрзава, Эррера, Диалло.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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