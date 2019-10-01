Стали известны составы «Галатасарая» и «ПСЖ» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Лидер атак парижан Кильян Мбаппе начнет встречу на скамейке запасных, а самый дорогой футболист мира Неймар пропускает игру из-за дисквалификации.

«Галатасарай»: Муслера — Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо — Донк — Беланда, Н'Зонзи, Сери, Бабел — Фалькао.

Запасные — Окан Коджук, Шенер Езбайраклы, Адем Бюйюк, Сельчук Инан, Эмер Байрам, Андоне, Фегули.

«ПСЖ»: Навас — Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат — Гей, Маркиньюс, Верратти — Сарабия, Икарди, Ди Мария.

Запасные — Рико, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотинг, Кюрзава, Эррера, Диалло.

Трансляция матча «Галатасарай» — «ПСЖ»