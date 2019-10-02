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Гаджи Гаджиев: «Уровень «Зенита» и «Бенфики» примерно равен»

06:04
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Экс-тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что уровень «Зенита» и «Бенфики» примерно равен. Клубы сыграют во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Любой матч в Лиге чемпионов очень важен и сложен для любой команды, — цитируют «Известия» Гаджиева. — Все будет зависеть от того, как оба клуба подготовятся к этому конкретному матчу. Уровень команд примерно равен — плюс-минус две копейки. Нельзя сказать, что кто-то из них сильнее, потенциал примерно равен. У «Зенита» будет определенное преимущество за счет своего стадиона и поддержки болельщиков.

Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября, начало — в 22.00 по московскому времени

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Дополнительная информация

https://iz.ru/927466/sevastian-terletckii/vid-na-zhitelstvo-zenit-sygraet-v-lch-na-novoi-domashnei-arene

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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