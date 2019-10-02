Гаджи Гаджиев: «Уровень «Зенита» и «Бенфики» примерно равен»

Экс-тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что уровень «Зенита» и «Бенфики» примерно равен. Клубы сыграют во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Любой матч в Лиге чемпионов очень важен и сложен для любой команды, — цитируют «Известия» Гаджиева. — Все будет зависеть от того, как оба клуба подготовятся к этому конкретному матчу. Уровень команд примерно равен — плюс-минус две копейки. Нельзя сказать, что кто-то из них сильнее, потенциал примерно равен. У «Зенита» будет определенное преимущество за счет своего стадиона и поддержки болельщиков.

Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября, начало — в 22.00 по московскому времени