Габриэл Жезус — о голе «Реалу»: «Я только слегка положил руки на Рамоса, это не фол»
16:00
Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал о том, как забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»? (2:1).
Бразилец замкнул навес в штрафную ударом головой, оперевшись на защитника хозяев Серхио Рамоса.
— Футбол — контактный вид спорта, но в моменте гола не было толчка, — цитирует Жезуса Movistar. — Я только слегка положил руки на него, это не фол.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала