Футболисты «Атлетико» встретились с московскими фанатами перед матчем с «Локомотивом»
1 октября 2019, 09:56
«Атлетико» в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом» встретился с московскими фанатами и поделился соответствующими фотографиями в Twitter.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
[?] @Koke6 y @joaofelix70 conocieron a la Pe?a Atl?tica Colchoneros Unidos de Rusia en Mosc? ??— Atl?tico de Madrid (@Atleti) September 30, 2019
? ?Qu? bien lo pasamos! ?
? https://t.co/wYBH0W14n2
? #LokomotivAtleti
? #UCL
?? #A?paAtleti pic.twitter.com/SVcWmWZdXw
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Результаты опроса
проголосовало: 4700Все опросы
Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?
Победой «Локо» с разностью в один-два мяча
20.0%
Крупной победой «Локо»
3.1%
Нулевой ничьей
6.1%
Результативной ничьей
17.3%
Победой «Атлетико» с разностью в один-два мяча
35.8%
Крупной победой «Атлетико»
17.7%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур