"Футбол иногда бывает сумасшедшим". Ллорис - о матче с "Манчестер Сити"

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис - о матче с "Манчестер Сити" (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

- Футбол иногда бывает сумасшедшим. Было много взлетов и падений с точки зрения эмоций. Думаю, что в конечном счете большое значение имел первый матч. Нам было очень важно не пропустить, именно это помогло нам выйти в полуфинал, - цитирует француза официальный сайт УЕФА. - Если анализировать первый тайм, то мы могли бы лучше вести игру. На такой стадии нельзя выключаться. Возможно, именно это и произошло, когда мы забили второй гол. Но мы все еще учимся. Это отличная возможность для клуба и многих игроков, так как мы не привыкли играть на таком этапе Лиги чемпионов. Но мы показали характер и свои личные качества. Во втором тайме нам пришлось очень нелегко, но мы всегда оставались в игре и сохраняли веру.

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