Френки де Йонг: "В Мадриде было тяжелее"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг выразил радость по поводу выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/4 финала "Аякс" обыграл на выезде "Ювентус" (2:1).

– Я не знаю, лучший ли это матч в нашей жизни, но все прошло хорошо, – цитирует RMC де Йонга. – В Мадриде было сложнее, потому что мы проиграли тогда первый матч. "Ювентус" очень силен, дисциплинирован. Мы же показали во втором тайме, как умеем играть. Тренер просил нас владеть мячом и играть высоко. Победить в турнире? Мы в полуфинале, у нас есть шанс. Но мы не фавориты. Хотя все возможно.