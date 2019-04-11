Френки де Йонг: "Счет 1:1 в матче с "Ювентусом" не так уж и плох"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг - о матче с "Ювентусом" (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Нас расстроил гол перед самым перерывом, но второй тайм мы начали очень сильно и забили ответный мяч. Счет 1:1 не так уж и плох. Думаю, у нас будет достаточно шансов в ответном матче, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - В перерыве тренер попросил нас играть в тот же футбол, что и в первом тайме и сказал, что именно нужно улучшить. Мы смогли отыграться, а потом еще имели моменты, чтобы победить. Жаль, что Тальяфико дисквалифицирован на ответный матч, но у нас есть много классных игроков на скамейке, чтобы его заменить. Если сыграем так же, как и в Мадриде, с таким же настроем, то получим большие шансы на победу. Мы очень хорошо играли в Лиге чемпионов и своего последнего слова еще не сказали.

Ответная игра состоится 16 апреля.

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