Френки де Йонг: "Поставил бы "Ювентус" выше "Реала"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг заявил, что оценивает "Ювентус" выше, чем "Реал". 21-летний голландец в июле станет игроком "Барселоны".

- Я поставил бы "Ювентус" выше, чем "Реал", - приводит слова де Йонга De Telegraaf. - "Реал" - это топ-клуб, но в этом сезоне он находится не в такой хорошей форме, как в предыдущие годы. "Ювентус" - один из фаворитов Лиги чемпионов, но мы станет отличным соперником для этой команды. Я хочу встретиться с Роналду - он невероятный игрок. Именно с такими я хочу соревноваться.

Напомним, "Аякс" и "Ювентус" в среду сыграют в Амстердаме в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Все о Лиге чемпионов - здесь