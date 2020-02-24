Френки де Йонг: «Несмотря на игру «Наполи» в чемпионате Италии, они хорошо выступают в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.

— «Наполи» — отличная команда с качественными игроками, — приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА. — Несмотря на то, что они идут ниже ожиданий в чемпионате Италии, они хорошо выступают в Лиге чемпионов. Посмотрите на матчи против «Ливерпуля».