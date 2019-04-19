Френки де Йонг: "Не буду переживать, если "Аякс" обыграет "Барселону" в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг признался, что его команда постарается обыграть "Барселону", если встретится с ней в финале Лиги чемпионов.

– Я думал об этом сценарии, – цитирует де Йонга FourFourTwo. – Это был бы особенный момент, но в то же время для меня не важно, против кого мы играем. Пока я игрок "Аякса", я хочу, чтобы победил "Аякс". Я бы не постеснялся обыграть "Барселону" точно также, как мы это сделали с "Реалом".

Френки де Йонг станет игроком "Барселоны" в это межсезонье. Каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока 75 миллионов евро.