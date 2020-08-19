Форвард «Лейпцига» Поульсен: «Мы горды тем, что сделали в этом сезоне»

Нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).

— Мы уже обсудили между собой, в каких компонентах мы могли бы проявить себя лучше, — приводит слова Поульсена официальный сайт УЕФА. — Прежде всего, мы хотели просто почувствовать, посмаковать, каково это быть в полуфинале Лиги чемпионов. Мы горды тем, что сделали в этом сезоне. И уже знаем, в чем можем прибавить.