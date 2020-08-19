Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Форвард «Лейпцига» Поульсен: «Мы горды тем, что сделали в этом сезоне»

01:22
Теги:

Нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).

— Мы уже обсудили между собой, в каких компонентах мы могли бы проявить себя лучше, — приводит слова Поульсена официальный сайт УЕФА. — Прежде всего, мы хотели просто почувствовать, посмаковать, каково это быть в полуфинале Лиги чемпионов. Мы горды тем, что сделали в этом сезоне. И уже знаем, в чем можем прибавить.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир