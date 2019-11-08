Форвард «Брюгге» отстранен от матчей за то, что не реализовал пенальти в матче с «ПСЖ»

Нападающий «Брюгге» Мбай Диань отстранен от матчей за нереализованный пенальти в игре Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). Решением главного тренера «Брюгге» Филиппа Клемана 11-метровый удар должен был пробивать Ханс Ванакен. Однако Диань сам вызвался исполнить пенальти, сообщает Le10sport.

— Он не будет включен в заявку на матч с «Антверпеном», — заявил тренер. — Решение о его возможном возвращении в состав я приму в ближайшие недели или месяцы. Также на него будет наложен солидный денежный штраф.

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