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Флик: «Смолов травмирован, но есть Эдер. Надо закрывать зоны»

8 декабря 2020, 15:58
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» поделился мнением о сопернике.

— Ваше мнение о «Локомотиве».

— Сильный соперник. Отметил бы атакующую линию. Смолов травмирован, но есть Эдер — быстрый игрок, техничный, габаритный, хорош на втором этаже. Если соперник дает зоны, то «Локомотив» играет в хороший комбинационный футбол. Наша задача — закрывать зоны. (Константин Алексеев)

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