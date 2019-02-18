18:59 18 февраля | Футбол — Лига чемпионов

Фирмину не сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с "Баварией"

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Бразильский полузащитник "Ливерпуля"  Роберту Фирмину не сможет принять участие в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией", сообщает Sky Sports.

Отмечается, что у 27-летнего футболиста диагностирована вирусная инфекция.

В текущем сезоне Фирмину cыграл в 34 встречах в составе "Ливерпуля", в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Первый матч в двухраундовом противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля, в Ливерпуле. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. 

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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