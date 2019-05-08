Впервые с 2013 года в финале Лиги чемпионов не сыграет ни один из пятикратных обладателей "Золотого мяча" - Лионель Месси и Криштиану Роналду не добрались до решающего матча.

Криштиану Роналду в составе "Ювентуса" проиграл "Аяксу" в четвертьфинале (1:1, 1:2), а Месси с "Барселоной" не смогли пройти "Ливерпуль" в полуфинале, несмотря на победу 3:0 в первой игре. Ответную встречу "красные" выиграли 4:0 и в финале встретятся с победителем противостояния "Тоттенхэм" - "Аякс".

Роналду выигрывал с "Реалом" четыре из последних пяти розыгрышей Лиги чемпионов - в 2014, 2016, 2017 и 2018 году. Месси с "Барсой" победили в финале-2015. В финальном матче 2013 года встречались "Бавария" и дортмундская "Боруссия" (2:1).