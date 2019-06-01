Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" начнется с минуты молчания в память о погибшем в ДТП полузащитнике Хосе Антонио Рейесе, информирует пресс-служба УЕФА.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 35 лет в результате ДТП.

Рейес выступал за "Севилью", "Реал", "Арсенал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании и четыре гола.

We can confirm that a moment's silence will be held before tonight's #UCLfinal in memory of José Antonio Reyes.https://t.co/VBdvjiCSE8 — UEFA (@UEFA) June 1, 2019

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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