16:17 1 июня | Футбол — Лига чемпионов

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

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Финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм""Ливерпуль" начнется с минуты молчания в память о погибшем в ДТП полузащитнике Хосе Антонио Рейесе, информирует пресс-служба УЕФА.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 35 лет в результате ДТП.

Рейес выступал за "Севилью", "Реал""Арсенал""Атлетико""Бенфику""Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании и четыре гола.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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