03:36 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

Фертонген сказал, что ему нелегко смириться с поражением от "Ливерпуля"

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Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в финале Лиги чемпионов.

- Нелегко смириться с этим поражением, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. -  Мы старались переломить ход матча после пропущенного пенальти, но "Ливерпуль" мог играть в свою игру после этого гола.

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000984/match=2025486/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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