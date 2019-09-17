Фернандо Льоренте: «Хочу отомстить «Ливерпулю»

Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте подчеркнул, что у него личные счеты с «Ливерпулем», с которым его команда встретится в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. В прошлом сезоне 34-летний испанец играл за «Тоттенхэм», который уступил «Ливерпулю» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

— Финал прошлого сезона был для меня очень болезненным, — цитирует Football Italia Льоренте. — Я хочу отомстить. Хочу, чтобы «Наполи» показал, что ни в чем не уступает «Ливерпулю». Мы способны выйти в финал. Но надо идти от игры к игре, потому что кроме «Ливерпуля» еще будут соперники. Нам нужно провести идеальный матч. Карло Анчелотти прекрасно знает соперника, он изучил его лучше всех нас.