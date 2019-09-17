Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Фернандо Льоренте: «Хочу отомстить «Ливерпулю»

14:21
Теги:

Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте подчеркнул, что у него личные счеты с «Ливерпулем», с которым его команда встретится в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. В прошлом сезоне 34-летний испанец играл за «Тоттенхэм», который уступил «Ливерпулю» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

— Финал прошлого сезона был для меня очень болезненным, — цитирует Football Italia Льоренте. — Я хочу отомстить. Хочу, чтобы «Наполи» показал, что ни в чем не уступает «Ливерпулю». Мы способны выйти в финал. Но надо идти от игры к игре, потому что кроме «Ливерпуля» еще будут соперники. Нам нужно провести идеальный матч. Карло Анчелотти прекрасно знает соперника, он изучил его лучше всех нас.

Наполи — Ливерпуль

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир