Нападающий «Локомотива» Федор Смолов оценил выступление команды в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. После 4-х туров команда набрала 3 очка и занимает третье место в группе D.

— «Локомотив» сегодня и «Локомотив» прошлой осенью сильно отличаются?

— Думаю, что да, очень сильно — сегодня в лучшую сторону, — цитирует Смолова официальный сайт москвичей. — Мы сплотились, сыгрались и стали действительно командой, бьемся друг за друга. Плюс я не сомневаюсь, что Юрий Палыч и тренерский штаб нас правильно направят и не допустят того, чтобы здоровая уверенность в своих силах переросла в самоуверенность. Думаю, тут и результат со «Спартаком» поможет — это немного опустит нас на землю. Своевременный «ушат холодной воды» еще никому не мешал: впереди много матчей, надо реабилитироваться.

— В этом сезоне практически все российские команды неудачно играют в Европе. Как думаешь, с чем это связано?

— Про ЦСКА тяжело говорить, я не был там внутри. Но со стороны кажется, что у них не такая большая обойма, много молодых ребят и, возможно, они решили сделать акцент на внутреннем чемпионате. «Краснодар» — думаю, их немного обескуражил вылет из Лиги чемпионов. Я точно знаю, как сильно ребята туда хотели, сколько к этому шли. Возможно, им показалось, что Лига Европы будет проще — не хватило настроя. Ну а мы... В гостях у «Ювентуса» все решили три минуты. Со стороны мне показалось так: ребята играли, сражались 77 минут и подумали: «Мы можем обыграть «Ювентус»! Так на мгновение потерялась концентрация. «Юве», по большому счету, ничего не создал — только удары издалека. После матча я написал всем ребятам и поблагодарил за тот матч. Это было реально очень круто, я гордился командой!

— Лига чемпионов — это что-то особенное?

— На 200 процентов. Такой антураж, такая атмосфера! Недавно увидел фразу Криштиану Роналду: «Будь моя воля, я играл бы только за сборную Португалии и в Лиге чемпионов»...

Конечно, это другой уровень. Никого не хочу обидеть, но вспоминаю, как после «Байера» мы полетели в Оренбург — играть в 11 утра на искусственном поле. Вот как искать мотивацию в такие моменты? С другой стороны — ты профессионал. Возможно, в 22-23 года я бы плевался и не смог бы себя настроить. А сейчас уже понимаешь: «Надо ехать и выигрывать в любом случае, в любом состоянии и в любое время года».

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