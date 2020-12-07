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Фавр: «Зенит» сделает максимум для победы над «Боруссией»

7 декабря 2020, 14:52
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против «Зенита».

— Что вы скажете о «Зените»?

— Я смотрел последний матч «Зенита» в чемпионате России, вернулись травмированные игроки, которые не участвовали в Дортмунде. Команда хорошо укомплектована, она сделает максимум для того, чтобы победить. Мы тоже готовы выложиться на 100 процентов. В домашнем матче с «Брюгге» «Зенит» пропустил два мяча, но счет был не по игре. «Зенит» упустил много моментов. Петербуржцы должны были выиграть тот матч.

Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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