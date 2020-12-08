Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Зенитом» (2:1).

— Показалось победа была трудной?

— А почему она должна быть простой? У «Зенита» укомплектованная команда, здесь играть тяжело всем. Мы не должны были рассчитывать на то, что будет просто. Мы смогли сравнять счет, со вторым голом нам повезло. Перед матчем мы уже гарантировали место в 1/8 финала, а сейчас вышли с первого месте. И мы довольны. Нам стоило потратить много сил для этого, тем более что в Риме мы проиграли.

— Азара и Хуммельса заменили из-за травм? Что с ними?

— Не могу сказать. Надеюсь, просто судороги. Многие игроки устали, это нормально, когда играешь раз в три дня. (Гоша Чернов)