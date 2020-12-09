FARE высказалась по поводу расистского инцидента в Париже

8 декабря во время матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» румынский резервный судья назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным парнем». Обе команды в знак протеста покинули поле. Встречу перенесли на среду, 9 декабря. На игру была назначена новая бригада арбитров во главе с голландцем Данни Маккели.

— Насколько нам известно, четвертый арбитр для идентификации Пьера Вебо вместо его имени, должности или любого другого способа обратиться к нему, использовал выражение «ala negru» на румынском, что примерно переводится как «этот черный». Речь идет о неуместности обращения к людям, используя исключительно их цвет кожи. Демба Ба на многочисленных видео задает резонный вопрос — зачем говорить «этот черный», ведь никто не говорит '"этот белый" когда обращается к кому-либо, — сообщил «СЭ» Павел Клименко, представитель FARE — организации, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе.

По мнению Клименко, обращения по цвету кожи в ряде языков несут негативную окраску.

— Безотносительно того, умышленно или неумышленно арбитр хотел оскорбить Пьера Вебо, очевидно, что Вебо воспринял это как очередное указание на цвет кожи. Нужно понимать, что обращения исключительно по цвету кожи, использующиеся в нескольких языках, являются продуктом определенных исторических социальных отношений, где цвет кожи являлся маркером отличия и социального положения. Таким образом, указание на цвет кожи может восприниматься, как придающее негативную коннотацию. Темнокожие игроки слишком долго терпели такое отношение, и сейчас мы видим, что они все больше пытаются постоять за себя. В русском языке говорить о людях «этот черный» или обращаться «ты, черный» когда нет никакой необходимости подчеркивать чей-либо цвет кожи, наверняка содержит такой же пренебрежительный оттенок, как и в румынском. В отношении дисциплинарных последствий — это в ведении исключительно независимых дисциплинарных органов УЕФА, которые рассмотрят все обстоятельства это дела, — добавил представитель FARE.