Фанаты "Ювентуса" не будут активно поддерживать команду на матче с "Аяксом" в знак протеста

Фанаты "Ювентуса" продолжают протестовать из-за слишком высоких цен на билеты. Как сообщает Football Italia, они не будут активно поддерживать команду во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".

Группа ультрас Drughi разместила возле туринского стадиона специальные плакаты: к ним прикреплены поддельные купюры евро.

- Какое значение имеет шум, когда вы получаете рекордный доход? - говорится на плакатах.

Отметим, что фанаты приостанавливали протест, чтобы поддержать команду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). Тогда туринцы проиграли первый матч со счетом 0:2.

Напомним, первая игра между "Аяксом" и "Ювентусом" завершилась вничью (1:1).

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