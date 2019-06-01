Фанаты "Ливерпуля" уверены в победе над "Тоттенхэмом". Фото

Болельщики "Ливерпуля" подготовили баннер к финальному матчу Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На нем запечатлены все трофеи мерсисайдцев в этом турнире, а также присутствует изображение кубка с подписью "2019 год".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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