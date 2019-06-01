Фанаты "Ливерпуля" фотографируются с двойником Клоппа в Мадриде. Видео

Болельщики "Ливерпуля" в центре Мадрида встретили двойника главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Они фотографировались и обнимались с мужчиной, похожим на немецкого специалиста.

Liverpool fans mob a Jurgen Klopp doppelganger in Madrid 😂 pic.twitter.com/AqG5xb5pAd — ESPN UK (@ESPNUK) 1 июня 2019 г.



Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр